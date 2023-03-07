Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 марта.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке:

На Бахмутском направлении армия РФ наступает, не перестает штурмовать Бахмут. ВСУ отразили атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне наступали в направлении Красногоровки, Новокалиново, Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки. Все атаки, как пишет Генштаб, отбиты. На Купянском и Лиманском направлениях российская армия пытается прорвать оборону ВСУ. Отражены ее атаки в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла 19 авиационных и один ракетный удар, а также осуществила 5 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов, подразделения ракетных войск и артиллерии в поразили один российский ЗРК ПВО "Бук-М1-2".

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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