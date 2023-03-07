В Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей с трех до четырех. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черном море враг продолжает маневры корабельной группировки, наращивает присутствие ракетоносителей. Сейчас среди 15 кораблей - два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров", - говорится в сообщении.

Также в группировке три больших десантных корабля.

Как писала "Страна", по состоянию на понедельник, 6 марта, в Черном море находилось 3 российских ракетоносителя, 2 из которых были подводными. Общее количество "калибров" достигало 16.

Готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока, сообщали в ОК "Юг".

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