По состоянию на понедельник, 6 марта, в Черном море находятся 3 российских ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество "Калибров" – до 16. Готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высока.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг" в Facebook.

Враг продолжает воздушную разведку и поиски новой тактики повышения результативности применения ракетных ударов. Россия "поставила на паузу" массированные ракетные атаки и время от времени задействует авиацию с ракетами воздушного базирования, группами дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения.

В ведомстве украинцам советуют не пренебрегать мерами безопасности, не игнорировать воздушную тревогу, помнить о минной опасности на деоккупированной территории и в прибрежной зоне, где после шторма море может приносить вражеские мины.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.