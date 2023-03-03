Россия вдвое уменьшила количество носителей "Калибров" в Черном море - до двух подлодок с суммарным залпом до восьми ракет.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В общей сложности группировка противника насчитывает 13 кораблей.

Однако ракетная угроза сохраняется, поскольку фиксируется активность российской авиации.

Напомним, утром сообщалось, что РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море с пяти единиц.

Вчера оперкомандование "Юг" заявило, что в РФ ищут новую тактику ракетных атак.

Также украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре.

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