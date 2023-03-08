За прошедшие сутки войска РФ обстреляли не менее 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Кроме того, враг пытался идти в наступление в районе Гряниковки (Двуречанский район), но отступил с потерями.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его данным, под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО танков и боевой авиации находились пгт Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района.

К счастью, в результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было.

Кроме того, добавил Синегубов, за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 73 взрывоопасных предмета. Однако, минная опасность в области все еще очень высока.

Напомним, ночью РФ выпустила по Украине очередной "Шахид", его уничтожили силы ПВО.

Кроме того, утром РФ обстреляла Днепропетровскую область. После шести утра под удар попала Марганецкая громада. Подробности обстрела уточняются.

Также сообщалось, что Генштаб ВСУ озвучил данные по потерям армии РФ в Украине по состоянию на 8 марта.