Во вторник, 7 марта, армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телегам-канале.

"Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО. Повреждены жилые дома и газопровод", - написал он.

По данным Ермака, обошлось без пострадавших.

Напомним, за 7 месяцев обязательной эвакуации из Донецкой области выехали 50 тысяч человек.

3 марта в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека, пятеро - получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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