Донецкую область начиная с августа 2022 года в рамках обязательной эвакуации покинули более 50 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"С августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. Таким образом, за 7 месяцев в безопасные регионы переместились почти 50 тысяч граждан. Среди них – более 6 тысяч детей и более 2 тысяч маломобильных", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отмечают, что также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года.

В частности, из Харьковской области за полгода выехало более 24 тысячи человек, а из освобожденных территорий Херсонской области за 4 месяца эвакуировались более 19 тысяч граждан.

Напомним, заммэра Бахмута заявил, что темпы эвакуации из города критически замедлились. Удается вывозить в безопасные регионы пять-десять человек в день.

Ранее "Страна" публиковала подробности проекта Минреинтеграции о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

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