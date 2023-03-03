Появились подробности анонсированного ранее проекта постановления Минреинтеграции, которым предлагают ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий.

"Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом, согласно инициированному постановлению, отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

"Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - сообщила Верещук.

Ранее в Нацполиции рассказали, сколько детей остаются в Бахмуте и как проходит эвакуация.

Напомним, мэр Славянска призвал жителей к новой эвакуации и назвал причину.

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