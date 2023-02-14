В Министерстве реинтеграции опубликовали памятку, как получать льготы на оплату коммуналки деньгами, поскольку с января льготы предоставляются исключительно в денежной наличной форме.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Facebook.

В прошлом году льготники уже получали льготы в денежном выражении, но в виде безналичных переводов на карту "Ощадбанка", откуда они шли представителям услуг. Теперь же украинцы будут получать средства на счета пенсионных карт или через отделения Укрпочты.

Льготники, не получающие пенсию, будут получать средства на счета, открытые ПФУ в Ощадбанке. (Пенсионный фонд должен информировать льготника об этом при открытии счета в банке).

Чтобы получить средства с такого счета нужно:

Лично обратиться в Ощадбанк для составления договора и про открытие банковского счета;

Обратиться с заявлением в Пенсионный фонд в случае желания получать деньги на карту другого банка или через Укрпочту.

Получая средства в денежном выражении, льготник должен лично оплачивать полную стоимость фактически потребленной услуги, напоминают в министерстве.

Напомним, в Украине весной планируют рассмотреть вопрос повышения цен на коммуналку.