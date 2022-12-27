"Новая почта" сообщила о повышении тарифов на свои услуги с 1 января 2023 года.

Об этом говорится на сайте компании.

"Учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, "Новая почта" с начала 2023 года вносит изменения в тарифы. Мы делаем этот шаг, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - говорится в релизе компании во вторник.

С начала нового года, отправка посылки по Украине до 2 кг будет стоить 70 грн, до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 140 грн. На сегодня тариф составляет 60 грн, 80 грн и 120 грн соответственно.

В категории "Локал" новый тариф на посылки – соответственно 50-80-120 вместо 40-60-80 сейчас.

Компания отменит дополнительную плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, которая составляет 20 грн, и теперь она будет бесплатной.

Для почтоматов тарифы будут такими же, как для отделений, сейчас же для посылок в или из почтоматов действует единый тариф 60 грн.

Доставка документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат с 1 января будет стоить 55 грн вместо нынешних 45 грн.

"Новая почта" также собирается повысить оплату за курьерские услуги: с 30 грн до 35 грн для отправок до 30 кг и с 90 грн до 100 грн за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг. Доплата за доставку в пгт или село вырастет с 20 грн до 25 грн.

Также сообщили, что подорожание затронет и перевозку грузов на паллетах (примерно на 10%) и фрахтовых перевозок (примерно на 16,7-20%).

Напомним, мы публиковали график работы отделений и курьерской доставки "Новой почты" на новогодние праздники.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" с 1 января снизит стоимость экспресс-доставки в Польшу.