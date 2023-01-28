Правительство намерено вернуться к вопросу повышения коммунальных тарифов после окончания отопительного сезона.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

Его спросили, планируется ли в 2023 году повышение тарифов на коммунальные услуги.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок", - ответил чиновник.

За счет подорожания тарифов обещают увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу", - отметил Ущаповский.

Напомним, ранее энергетики пообещали, что тарифы на электричество в Украине не станут повышать до конца отопительного сезона.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году могут повысить тарифы на воду.