В Бахмуте Донецкой области, где сохраняется сложная ситуация, на сегодняшней день все еще находятся не менее 40 детей, но правоохранители продолжают эвакуацию из города.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

В частности, полицейские отрабатывают Бахмутскую громаду, "где ситуация самая острая".

Также активно идет эвакуация из Северска, Часового Яра, Звановки. Правоохранители заявили, что проверяют все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут укрываться от обстрелов.

Правоохранители рассказали, чтобы эвакуировать семью, им приходится сначала ее найти, так как люди покидают разрушенные дома и ходят по укрытиям. Каждый день каждая группа получает перечень возможных локаций и изучает их. Только за последние две недели полицейские вывезли более 70 детей из Бахмута, Северска, Часового Яра и Звановки, рассказали правоохранители.

Напомним, в середине февраля Верещук призывала жителей Бахмута к экстренной эвакуации.

Вчера в Бахмуте оставались 4 500 мирных жителей, включая 48 детей.

Также днем ранее Верещук заявила, что Минреинтеграции выступает за принудительную эвакуацию детей из фронтового Бахмута.