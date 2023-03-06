Армия России нанесла удар по Константиновке. В городе произошел пожар, повреждена газовая труба. Видео
В сети публикуют видео пожара в Константиновке Донецкой области после ракетного удара.
Как сообщил Суспильному начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов, в Константиновке была повреждена газовая труба среднего давления. Пострадавших в результате ракетного удара нет.
Представитель ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал рассказала, что пожар локализован, но не ликвидирован. В результате обстрела поврежден магистральный газопровод.
Ранее мы писали, что ночью 6 марта россияне нанесли ракетный удар по Краматорску и другим населенным пунктам Донецкой области. В результате ракетного удара РФ по Краматорску разрушена школа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.
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