Появилось видео с места удара РФ по Краматорску, где разрушено здание школы
Россия нанесла несколько ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. "Радио Свобода" публикует видео последствий ударов по городу.
Сообщается о двух ракетных ударах.
Один из них полностью разрушил верхние этажи здания школы, другой - взорвался с другой стороны, также разрушив часть здания, а на месте удара образовалась воронка значительных размеров.
Напомним, ранее российская армия обстреляла Дружковку и Краматорск, разрушив админздание и амбулаторию, сообщалось о пострадавшем.
Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.
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