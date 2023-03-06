Россия нанесла несколько ракетных ударов по Краматорску Донецкой области. "Радио Свобода" публикует видео последствий ударов по городу.

Сообщается о двух ракетных ударах.

Один из них полностью разрушил верхние этажи здания школы, другой - взорвался с другой стороны, также разрушив часть здания, а на месте удара образовалась воронка значительных размеров.

Напомним, ранее российская армия обстреляла Дружковку и Краматорск, разрушив админздание и амбулаторию, сообщалось о пострадавшем.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.