В Донецкой области из-за обстрелов российскими военными 6 марта погибла 85-летняя женщина. Еще 8 человек получили ранения. Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 6 марта россияне совершили массированные минометные и артиллерийские обстрелы г. Часов Яр, г. Константиновки, с. Максимилиановки Покровского района, а также с. Шахтерское и с. Золотая Нива Волновахского района.

Снаряды войск РФ попали в частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Погибла 85-летняя женщина, еще восемь граждан - две женщины и шесть мужчин - получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли Харьковскую область, повреждены пожарная часть, учебное заведение и жилые дома.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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