За минувшие сутки российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под огнем были пгт Казачья Лопань, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что у пгт Казачья Лопань враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки, гараж и местная пожарная часть.

По данным ГСЧС, в Казачьей Лопане произошло 2 пожара в частном секторе. Там горел гараж и автомобиль на площади 40 кв.м, а также - крыша жилого дома на площади 80 кв.м.

У села Лиман Волчанской громады обстрелом повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома, заявил Синегубов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, добавил Синегубов, в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск.

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