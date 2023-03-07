После обстрелов возникли пожары. Иллюстративное фото: t.me/DSNS_Kharkiv

За минувшие сутки российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под огнем были пгт Казачья Лопань, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что у пгт Казачья Лопань враг вел огонь из РСЗО. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные постройки, гараж и местная пожарная часть. 

По данным ГСЧС, в Казачьей Лопане произошло 2 пожара в частном секторе. Там горел гараж и автомобиль на площади 40 кв.м, а также - крыша жилого дома на площади 80 кв.м.

У села Лиман Волчанской громады обстрелом повреждено учебное заведение. В Волчанске разрушены жилые дома, заявил Синегубов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, добавил Синегубов, в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал об обстреле региона за сутки

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск.

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