Утром 8 марта войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

После шести утра под удар попала Марганецкая громада. Подробности обстрела уточняются.

По данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, по предварительным данным обошлось без жертв.

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