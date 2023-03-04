В центре Днепра сотрудник Внутренней безопасности Нацполиции устроил стрельбу. Он был задержан в невменяемом состоянии.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Это не первый инцидент с сотрудниками этого ведомства - неделю назад сотрудники СБУ задержали зама начальника УВБ в Житомирской области на взятке", - говорит наш собеседник.

Ранее мы писали, как в Николаеве 28-летний мужчина пытался "напугать детей" стрельбой из пистолета в жилом квартале. Сообщение о стрельбе в сторону детей, игравших на спортивной площадке поступило в полицию от женщины. По словам мужчины, таким образом он хотел испугать детей, которые якобы швыряли камни в окна его квартиры. К счастью, никто из детей травм не получил.

Также "Страна" сообщала, что недавно в Белой Церкви Киевской области парень бросился на 12-летних детей, а когда за них заступился прохожий, открыл огонь из пистолета. Прохожий получил ранение руки, от травмы ноги его спас гаджет, который находился в его кармане. Полицейские поместили 25-летнего стрелка в изолятор, ему грозит до семи лет лишения свободы.