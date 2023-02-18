В Кривом Роге неизвестный вышел из машины и открыл огонь. О пострадавших информации нет.

Видео инцидента появилось в Telegram-каналах.

Как сообщают местные паблики, стрелок задержан. Идут следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что недавно в центре Днепра произошла драка с перестрелкой. Группа мужчин в черной одежде и балаклавах набросилась на мужчину, который шел по улице.

Сообщалось, что его избивали руками и ногами, также очевидцы слышали два выстрела.

Также "Страна" писала, что в Одессе мужчина под наркотиками устроил на улице стрельбу. Следователи изъяли пистолет и отправили на проведение экспертизы, а владельца оружия - 29-летнего местного жителя - задержали.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.