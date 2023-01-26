В четверг вечером, 26 января, на улице Заречной в Дарницком районе Киева произошло убийство.

Об этом пишут столичные Telegram-каналы.

Со ссылкой на очевидцев сообщается, что неизвестный расстрелял мужчину четырьмя выстрелами в спину.

Потерпевший погиб на месте, убийца скрылся, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно в Киеве задержали местного жителя, который поссорился с соседом, ударил ногой его собаку, а позже выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем.

Также "Страна" рассказывала, что в начале января в Одессе мужчина под наркотиками устроил на улице стрельбу.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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