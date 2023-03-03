В Николаеве 28-летний мужчина пытался "напугать детей" стрельбой из пистолета в жилом квартале.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Сообщение о стрельбе в сторону детей, игравших на спортивной площадке по ул. Чкалова поступило в полицию от женщины.

В ходе отработки информации полицейские установили личность злоумышленника и место его нахождения. Причастным оказался 28-летний житель Николаева, у которого правоохранители обнаружили пистолет и корпус гранаты РГД-5 без запала.

По словам мужчины, таким образом он хотел испугать детей, которые якобы швыряли камни в окна его квартиры. К счастью, никто из детей травм не получил.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство с применением оружия". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Оружие и гранату стражи порядка изъяли и направили на экспертное исследование.

По согласованию с прокуратурой мужчине следователи сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, мы писали о том, как, в Днепре задержали мужчину, который взорвал гранаты в квартире и стрелял в окно из автомата.

Также сообщалось, что полицейские обнаружили гранату у пассажира киевского метро, ему грозит тюрьма.