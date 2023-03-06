Жителей Днепропетровской области призвали добровольно вернуть оружие, которое они получили в начале войны
Власти Днепропетровской области призвали граждан в течение 10 дней добровольно сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, которое массово раздавали в начале войны.
Губернатор Сергей Лысак отметил, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, а оружие вернули далеко не все.
Списки граждан известны, но для начала им предлагают вернуть оружие добровольно.
Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.
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