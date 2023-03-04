В Днепре сообщают о частичном отсутствии электроэнергии в городе.

Об этом пишут в субботу вечером, 4 марта, местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, электроэнергия отсутствует на Запорожском шоссе, Титова, Кедрина, частично в 12 квартале, Макарова, Криворожской, А. Поля, Надежды Алексеенко, Рабочей, пер. Листяной, Гагарина.

Предварительная причина - технические проблемы на узловой станции.



Сообщается, что запитать районы должны в течение 4 - 8 часов.

Напомним, в ДТЭК заявили, что отключений света в Украине пока не будет, но при условии отсутствия роста потребления электроэнергии.

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