В воскресенье и понедельник, 5 и 6 марта, в Одессе и Одесской области возможны ограничения в снабжении электричеством.

Об этом предупреждает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Компания напоминает, что в этом регионе ситуация в последние недели оставалась стабильно сложной из-за масштабных повреждений энергосистемы. Поэтому и восстановление ее занимает столько времени.

"Подготовительные работы уже начались. Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления", – предупреждает "Укрэнерго".

Напомним, 27 февраля в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Почти весь город и Одесский район остались без электричества.

Ранее мы писали, что энергетики продолжают ремонт сетей в Одесской области и сообщают о возможных отключениях на некоторых участках.

Также "Страна" сообщала, что в ДТЭК заявили, что отключений света в Украине пока не будет, но при условии отсутствия роста потребления электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.