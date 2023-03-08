За минувшие сутки Вооруженные сили Украины уничтожили семь российских танков, девять боевых бронированных машин, семь единиц автомобильной техники и автоцистерн и три дрона.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника за период с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2023 года ориентировочно составили:

Личный состав - 155 50 (+700);

Танки ‒ 3436 (+4) ед;

Боевые бронированные машины ‒ 6723 (+9);

Артиллерийские системы – 2463 (+7);

РСЗО – 488;

Средства ПВО ‒ 253;

Самолеты - 303;

Вертолеты – 289;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+3);

Крылатые ракеты ‒ 873;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 330 (+7);

Специальная техника ‒ 236.

Напомним, ранее мы публиковали фото беспилотника, который сбили минувшей ночью.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.