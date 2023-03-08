Вечером 7 марта россияне обстреляли из РСЗО "Торнадо" Константиновку. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает донецкий губернатор Павел Кириленко.

Также повреждены школа, многоэтажки, частный дом, гаражи и автомобили.

Город подвергается регулярным обстрелам. Накануне из-за обстрела в городе произошел пожар, была повреждена газовая труба.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.