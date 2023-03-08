За прошедшие сутки ни одно гражданское лицо на территории Донецкой области не пострадало в результате боевых действий.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадало ни одного гражданского. Но ситуация остается напряженной", - написал он.

На Донецком направлении ночью россияне нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской территориальной громады. В результате повреждены три дома. Утром дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ. В Очеретинской громаде под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской - Курахово и Кураховка.

На Горловском направлении россияне интенсивно обстреливали Константиновку. В результате пяти обстрелов повреждены 18 домов и школа. Велся огонь по территории Часовоярской и Торецкой громад. В Соледарской громаде повреждено пять домов в Васюковке и еще четыре - в Федоровке.

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