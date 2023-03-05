Компания "Укрэнерго" планирует завершить основные работы для восстановления надежности электроснабжения Одесской области до 15 марта. Тем временем в Одессе уже с 28 февраля отсутствуют отключения света.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, пишет в Telegram в воскресенье, 5 марта, пресс-служба компании.

По словам Кудрицкого, завершение восстановительных работ должно пройти без дополнительного ограничения потребителей. В результате восстановленная энергосистема позволит осуществлять отключение того или иного элемента сети таким образом, чтобы это не приводило к масштабным ограничениям потребления

Остановился глава "Укрэнерго" и на общей ситуации в энергосистеме Украины. Он заявил, что дефицит мощности отсутствует уже три недели и пока не прогнозируется. По его словам, сейчас работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничения нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех украинских потребителей.

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения.

Напомним, накануне в "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье и понедельник, 5 и 6 марта, в Одессе и Одесской области возможны ограничения в снабжении электричеством.

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