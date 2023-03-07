В Никопольском районе Днепропетровской области, который каждый день находится под обстрелами, ситуация остается стабильно тяжелой. В настоящее время в Никополе проживает 50% местных жителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона.

"Ситуация в Никопольском районе стабильно тяжелая, он каждый день и ночью находится под артиллерийскими обстрелами РСЗО, которые бьют по гражданской инфраструктуре, жилых домах, детских садах, больницах. За прошлый год и по состоянию на сегодня 38 человек погибло, 159 человек получили ранения, более 40 учебных и медицинских учреждений получили повреждения", - сказал он.

Напомним, на днях в Никополе из-за обстрелов повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

Также мы писали, что жителей Днепропетровской области призвали добровольно вернуть оружие, которое они получили в начале войны.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.