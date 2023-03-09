За 7 часов, которые продолжалась воздушная тревога в Киеве, россияне выпустили по столице почти все типы своего вооружения - начиная от беспилотников "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также останки ракеты повредили автомобили.

Благодаря работе ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Однако аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры.

"Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

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