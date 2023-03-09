Утром в четверг, 9 марта, в Киеве прогремел еще один взрыв - на этот раз в Святошинском районе. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, после взрыва во дворе одного из жилых домов загорелись автомобили.

На месте взрыва медики оказывают помощь двоим пострадавшим.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко.

Ранее сообщалось о взрыве в Голосеевском районе столицы. Однако о последствиях Кличко не рассказывал. А в Киевской областной военной администрации утром 9 марта сообщили о работе в области ПВО.

Ночью россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом были объекты энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по Одесской области, есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома.

Объявленная еще с ночи тревога продолжает действовать во всех регионах Украины, кроме западных. Подробнее о происходящем в четверг, 9 марта, читайте в нашем онлайне.