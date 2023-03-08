В Авдеевке вчера вечером был нанесен авиаудар по многоэтажке. Часть дома по ул.Коммунальной, 29 обрушилась.

Нардеп Муса Магомедов, опубликовавший фото, пишет, что обошлось без пострадавших.

Местные власти также сообщают, что за вчерашние сутки в Донецкой области впервые с начала вторжения не пострадали мирные жители, но ситуация в целом - "напряженная".

Противник в течение суток интенсивно наносил удары по Константиновке Донецкой области, было пять обстрелов, повреждены 18 домов и школа, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В Мемрике повреждены 3 дома, с утра обстреляна Авдеевка, также наносились удары по Красногороке, Каменке, Курахово и Кураховке, Часовоярской, Селидовской, Лиманской и Торецкой громадах.

Также напомним, сегодня утром РФ обстреляла Днепропетровскую область.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.