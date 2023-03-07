Умерла спикер ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру в апреле прошлого года.

Об этом сообщил ее муж Игорь в Instagram.

Она 11 месяцев боролась за жизнь в Украине и Германии.

Евгения вместе с мужем и другими спасателями попали под российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года.

Она получила тяжелые ранения, сначала ее спасали медики в Днепре, затем в клинике "Шарите" в Германии. В феврале она вернулась в Украину.

Напомним, 10 апреля 2022 года по Днепропетровской области выпустили более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых была Евгения Дудка.

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