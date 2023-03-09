Из-за атаки россиян Харьков и часть области без света. В Житомире нет ни воды, ни электричества, ни тепла
Весь Харьков и часть области остались без света после массированной атаки. В Житомире нет воды, электричества, отопления, перестал ходить электротранспорт.
Спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко, как пишет "Суспильне" заявил, что в Харьковской области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской громадах.
В Житомирской области поврежден энергообъект, из-за этого без света остаются 150 тысяч потребителей, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении.
"Из крана не течет вода, в большинстве домов нет электроэнергии. Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное", - рассказал он.
Сухомлин добавил, что через несколько часов в городе смогут подать воду, включить тепло, "а так будет сложно".
"Электротранспорт выводить невозможно, нет мощностей. И очень много будет ограничений с точки зрения энергоснабжения", - добавил он.
Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.
Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ.
Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.