Весь Харьков и часть области остались без света после массированной атаки. В Житомире нет воды, электричества, отопления, перестал ходить электротранспорт.

Спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко, как пишет "Суспильне" заявил, что в Харьковской области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской громадах.

В Житомирской области поврежден энергообъект, из-за этого без света остаются 150 тысяч потребителей, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении.

"Из крана не течет вода, в большинстве домов нет электроэнергии. Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное", - рассказал он.

Сухомлин добавил, что через несколько часов в городе смогут подать воду, включить тепло, "а так будет сложно".

"Электротранспорт выводить невозможно, нет мощностей. И очень много будет ограничений с точки зрения энергоснабжения", - добавил он.

Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.

Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.