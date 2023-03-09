В Киеве начали отменять экстренные отключения света, введенные после ночной массированной атаки.

Об этом сообщают в ДТЭК.

В компании добавили, что из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

В Одесской области ввели стабилизационные графики отключения света.

В Днепропетровской области экстренные отключения, как и в столице, отменены.

В компании заявили, что ремонтники устраняют последствия обстрелов.

Как сообщалось, после атаки в Одессе, Днепре и Киеве ввели экстренные отключения света. В столице без электричества были 15% жителей.

А в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.

Кроме того, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ, есть серьезные повреждения оборудования.

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