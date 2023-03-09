Во время ночной ракетной атаки были прилеты по трем теплоэлектростанциям компании ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

Серьезно повреждено оборудование станций.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, россияне в ночь на 9 марта нанесли 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом были объекты критической инфраструктуры.

Также в Киеве утром прогремели взрывы, взрыв слышали и в Святошинском районе. Позже военная администрация сообщила, что ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.

Кроме того, войска РФ ударили по Одесской области. Есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома

Как сообщалось, после атаки в Одессе, Днепре и Киеве ввели экстренные отключения света. В столице без электричества 15% жителей.

А в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

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