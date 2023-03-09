Во время ночной ракетной атаки зафиксированы обстрелы энергетических объектов в семи областях Украины.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, по состоянию на 06:30 обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Напомним, россияне в ночь на 9 марта нанесли 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом были объекты критической инфраструктуры.

Также в Киеве утром прогремели взрывы, позже взрыв слышали в Святошинском районе.

Кроме того, войска РФ ударили по Одесской области. Есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома

Как сообщалось, в Одессе, Днепре и Киеве ввели экстренные отключения света. В столице без электричества 15% жителей.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

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