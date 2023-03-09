Превентивные отключения позволяют избежать серьезных аварий. Фото: Pexels

Утром в четверг, 9 марта, в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях применяются экстренные отключения света. 

Об этом сообщает ДТЭК. 

"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - говорится в сообщении компании.

 

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве без света на данный момент остаются около 15% потребителей. 

Напомним, этой ночью россияне также нанесли 15 ударов по Харькову и области. В городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом был объект энергетической инфраструктуры. 

Также мы писали о том, что в Киеве этом утром прогремели взрывы, а в области сообщили о работе ПВО

Кроме того, сообщалось об обстреле этой ночью Одесской области. В регионе есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома

Отметим, что масштабная воздушная тревога объявлена в Украине с самой ночи. По состоянию на 07:00 ее отменили только в западных областях.

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