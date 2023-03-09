Утром в четверг, 9 марта, в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО", - говорится в сообщении компании.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве без света на данный момент остаются около 15% потребителей.

Напомним, этой ночью россияне также нанесли 15 ударов по Харькову и области. В городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом был объект энергетической инфраструктуры.

Также мы писали о том, что в Киеве этом утром прогремели взрывы, а в области сообщили о работе ПВО.

Кроме того, сообщалось об обстреле этой ночью Одесской области. В регионе есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома.

Отметим, что масштабная воздушная тревога объявлена в Украине с самой ночи. По состоянию на 07:00 ее отменили только в западных областях.