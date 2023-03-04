Во время недавней воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Запорожской области. Позже стало известно, что россияне обстреляли Марьевку в Запорожском районе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

В результате обстрела повреждены дома. Обошлось без жертв.

По данным местных пабликов, также в части районов Запорожья после взрывов пропал свет.

Ранее мы также писали, что 2 марта россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. На данный момент известно о десяти погибших, среди них - один ребенок. При этом спасли удалость 11 человек, двух кошек и собаку.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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