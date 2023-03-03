В пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает ОК "Север".

"Вражеские войска в очередной раз обстреляли пограничные районы Сумской области из артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.

С 12:50 до 13:05 сообщили о 20 "прилетах", вероятно, из РСЗО, в районе населенного пункта Уланово;

С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 "прилетах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Кучеровка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Офис генерального прокурора сообщил, что утром российские военные с территории РФ обстреляли с. Стариковое Шосткинского района.

"В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", - заявили правоохранители.

Напомним, 26 февраля россияне за день 76 раз обстреляли из артиллерии и минометов Сумскую область.

В начале февраля в Сумской области за день зафиксировано почти сто прилетов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

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