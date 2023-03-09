Россияне ударили по Львовской области. Уничтожены три жилых дома, погибли 4 человека. Видео
Во время ночной атаки россиян пострадала Золочевская громада Львовской области, есть погибшие.
Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.
По его словам, ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, который уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших - это двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома.
Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.
Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Также Козицкий опубликовал видео последствий падения ракеты.
Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.
Как сообщалось, в Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.
Из-за атаки в Одессе, Днепре и Киеве ввели экстренные отключения света. В столице без электричества 15% жителей. Также в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.
Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.
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