Во время ночной атаки россиян пострадала Золочевская громада Львовской области, есть погибшие.

Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

По его словам, ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, который уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших - это двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома.

Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Также Козицкий опубликовал видео последствий падения ракеты.

Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.

Как сообщалось, в Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.

Из-за атаки в Одессе, Днепре и Киеве ввели экстренные отключения света. В столице без электричества 15% жителей. Также в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

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