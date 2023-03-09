Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что этой ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По данным Залужного, ночь было:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300

Кроме того, было восемь пусков "Шахидов" (сбито четыре)

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.

Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.

Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.