Залужный рассказал, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине во время ночной массированной атаки
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что этой ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По данным Залужного, ночь было:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300
Кроме того, было восемь пусков "Шахидов" (сбито четыре)
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожены 34.
"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.
Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.
Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ.
Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.