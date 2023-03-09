В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию утро четверга, 9 марта. Сообщается, что прошедшие сутки ВСУ отбили более 110 атак.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Атаки отбиты на Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка.

На Бахмутском направлении штурмуют сам Бахмут. Также идут бои в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино.

Отметим, что сегодня утром куратор "Вагнера" Пригожин заявил о захвате Дубово-Васильевки. Как видим, Украина этого не подтверждает.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия у населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

Генштаб добавляет, что вооруженные силы России уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ. "В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов размещенных в других регионах России".

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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