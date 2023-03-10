Подводим итоги 380-го дня войны в Украине.

Последствия ракетной атаки

Сегодня Украина переживает последствия вчерашних ракетных ударов.

По состоянию на это утро без тепла оставалось 30% домов Киева. В Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах столицы применяются почасовые отключения света.

Напомним, вчера Россия нанесла ракетный удар по Киеву, поразив объект энергетики ракетой "Кинжал" (говорят, что речь о ТЭЦ-5, но официально это не уточнялось).

В Харьковской области без света сегодня было до полумиллиона абонентов. И возобновление подачи электроэнергии в Харькове может занять неделю, говорят в ДТЭК. По данным компании, удар 9 марта был очень мощным, в городе повреждены две подстанции.

К вечеру появились сообщения, что в Харькове 65% абонентов уже с электричеством.

Вторая по тяжести ситуация в Житомире, где 50% жителей без света, а в области введены графики.

В Запорожье к последствиям ударов позапрошлой ночи добавилась ночь прошлая: область снова обстреляли. Из-за новых прилетов без света остались 20 тысяч абонентов, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение. Во второй половине дня свет вернули в областном центре. В регионе - аварийные отключения. Как и в соседней Днепропетровской области.

С военной точки зрения ситуация выглядит следующим образом. По данным Генштаба, за минувшие сутки было 95 пусков ракет разного базирования. Из них около трети - 34 ракеты - сбиты.

Обращает на себя внимание, что на этот раз ПВО сработала менее эффективно, поскольку ранее, по заявлениям военных, они сбивали порядка 70-80% целей. Объяснить это можно тремя факторами:

1. Высокая доля ударов наносилась по прифронтовым Харьковской, Донецкой и Запорожской областям, где противник обычно задействует комплексы вроде "Искандера" или С-300, которые Украина сбивать не может.

2. Россия вела длительную подготовку к удару, регулярно доразведывая цели - в том числе путем запусков "Шахидов". При этом британская разведка считает, что растущий между атаками интервал говорит о необходимости производства новых ракет.

3. Массированное - до шести ракет - применение гиперзвуковых "Кинжалов", которые также Украина сбивать не может.

На фоне новой ракетной атаки интересная информация поступает по поводу поставок американской системы ПВО "Пэтриот". Газета Financial Times пишет, что Украина уже получила одну из двух обещанных ей систем. Причем, как уточняется, установка еще не введена в эксплуатацию и не применялась против ракет "Кинжал", которые Россия вчера использовала по Украине.

Ранее министр обороны Польши заявил о том, что "Пэтриот" уже в Украине, но позже Варшава отказалась от этих слов. Опровергала эту информацию и Украина. В том числе и сегодня, после информации Financial Times было в ВСУ заявили, что данных систем ПВО в Украину еще не доставляли.

Но, если верить, что оговорка Блащака неслучайна, а информация FT - правдива, то получается, что Россия обстреляла Украину после появления в стране первого "Пэтриота".

Также в данном контексте интересно звучит заявление представителя Белого дома Джон Кирби о том, что американская ЗРК не так эффективна против крылатых ракет, как против баллистических.

То есть ситуация выглядит так, будто Россия решила нанести удар, чтобы показать несостоятельность поступивших в Украину "Пэтриотов". После чего на Западе заговорили о том, что система, путь и находится в Украине, но еще не поставлена на боевое дежурство.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, продолжается штурм и попытки окружения Бахмута. Отражены многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Ивановского.

Напомним, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин заявлял вчера о захвате Дубово-Васильевки. О том же пишет американский "Институт изучения войны": опубликованные 9 марта кадры указывают на то, что "Вагнер", вероятно, захватил это село к северо-западу от Бахмута.

"Институт" считает, что это направление может использоваться россиянами для более широкого окружения украинских позиций в районе Хромово, через которое проходит дорога Бахмут - Часов Яр.

Также "российские войска добились незначительных успехов на юге Бахмута вдоль трассы T0513 (в сторону Константиновки - Ред.)", отмечает Институт. И в целом, по его данным, темп российского наступления под Бахмутом увеличился.

На карте американского военного обозревателя Чака Пфаррера также отображен захват Дубово-Васильевки.

Также сегодня в Бахмуте был взорван самолёт-памятник МиГ-17, установленный на юго-западе города. На его фоне часто фотографировались приезжие. Этот район активно штурмуют российские войска. По версии украинских телеграмм-каналов его разрушили россияне во время обстрелов. По версии "вагнеровцев" - подорвали ВСУ, чтоб россияне, если доберутся до этого места, не могли сделать фото на фоне всем известного самолета.

Отметим, что самолет этот стоит как раз на въезде в Бахмут со стороны Константиновки. И если его россияне захватят, то это будет означать, что данная трасса для коммуникаций с городом уже использоваться не сможет (на подступах к ней уже несколько недель идут бои).

Сообщают, что под Бахмутом зафиксировано применение ВСУ американской "умной бомбы" JDAM. На видео, как утверждается - взрыв в районе захваченной россиянами Курдюмовки.

Эти боеприпасы замечены на фронте в марте. Система JDAM может устанавливаться на неуправляемые бомбы. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 45 миль и утроить дальность действия оригинального оружия.

Украинские официальные комментарии по поводу Бахмута делают акцент на том, что битва за город продолжается.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте обострена, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ, а украинские военные делают все возможное, чтобы не дать противнику реализовать свои намерения.

А спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что благодаря обороне Бахмута ЧВК Вагнер фактически уничтожена. По его словам, ВСУ "фактически уничтожили группировку "Вагнера". Она существенно понесла потери и, можно сказать, большая часть ее погибла на бахмутских полях".

Впрочем, "Вагнер" (а также Пригожин) продолжает публиковать видео своих боевых действий из Бахмута. Хотя различные источники (как в Украине, так и на Западе, так и в России) все чаще пишут, что туда для штурма перебрасываются общевойсковые подкрепления РФ, поскольку ЧВК несет значительные потери.

Несет потери и ВСУ. Сегодня в Киеве прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи), который был убит в Бахмуте. Также там погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак - первый эстонец, убитый на войне в Украине.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях, по данным Генштаба, были попытки наступать у от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

"Институт изучения войны" прогнозирует, что РФ может готовиться к новому наступлению на Угледар - несмотря на недавние потери на этом участке.

Военные эксперты считают, что министр обороны РФ Шойгу, посетивший на минувшей неделе российские позиции под Угледаром, отдал приказ взять город.

Подтверждений этому не приводится. В то же время ВСУ опровергают такие планы России.

"О наступлении (на Угледар - Ред.) речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции в Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения", - заявил сегодня спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Сегодня был ряд ударов по территории Донецкой области. В частности, по Славянску. Как сообщают местные паблики, прилет был по оному из местных заводов.

Также из РСЗО "Ураган" обстреляли Константиновку, где ранены восемь жителей. Пострадали трое мужчин и четыре женщины, также ранен водитель маршрутки.

Военные перспективы

Контрнаступление ВСУ состоится через два месяца, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете La Stampa.

"Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", - заявил он.

Ранее бывший коллега Подоляка Алексей Арестович заявлял, что наступление украинской армии начнется после того, как наступит теплая погода и подсохнет земля для движения военной техники.

То есть контрнаступление может начаться, по этой логике, в апреле-мае.

При этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что для конфликта в Украине критичны следующие полгода. "В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя в Украине", — сказал он во время слушаний в комитете Конгресса.

По его мнению, российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными. При этом об успехах ВСУ Бернс не сказал ничего.

Сегодня вопрос Украины обсуждают главы Франции и Британии. Перед встречей с президентом Макроном, премьер Сунак заявил, что война в Украине завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия призваны укрепить позиции украинских властей перед началом серьезного диалога с Москвой.

"Конечно, эта война закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение за Украиной. И что нам нужно сделать, так это дать Украине наилучшую позицию для проведения этих переговоров в подходящий момент, который имеет для них смысл. Но на данный момент приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, обучения и поддержки, в которых они нуждаются, чтобы продвигаться вперед и создавать преимущества на поле боя", - заявил британский премьер в Париже.

А Макрон на встрече с ним заявил о намерении Франции и Британии на ближайшую перспективу помочь Украине с контрнаступлением.

Эта схема, как видим, общепринята в ключевых странах НАТО на данный момент. Правда, никто не формулирует конкретно, как представляет себе Альянс наилучшую позицию Украины для начала переговоров.

Конечно, во многом это зависит от итогов весенне-летней кампании - и от успехов украинских контрнаступлений. Но в целом, из различных заявлений как представителей Запада, так и украинской власти следует, что план может состоять в прорыве на юге Украины с перерезанном сухопутного коридор в Крым и с выходом к полуострову, в чем, по мнению Запада, и может состоять "сильная позиция Украины". Другой вопрос, что ВСУ в таком случае могут не остановиться на этой "сильной позиции", а захотеть ее усилить еще больше, перенеся военные действия в Крым, пользуясь его логистической уязвимостью. Впрочем, россияне также хорошо понимают важность сухопутного коридора в Крым, а потому постараются, как минимум, его не потерять. А, по возможности, и наступать самим.

Если же контрнаступление Украине (или России) не будет результативным и война начнет затягиваться, это может серьезно качнуть общественные настроения в сторону переговоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов вчера признал, что уже сейчас в Украине становится все больше сторонников мирных переговоров с Россией.

"Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится все больше и больше, и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить", - заявил Данилов.

Традиционно особое мнение высказала Венгрия. Ее премьер Виктор Орбан предупредил, что мир еще никогда не был так близок к перерастанию локального вооруженного конфликта в полномасштабную мировую войну.

По его словам, обе стороны в войне потеряли уже по 100 тысяч человек, и "война сегодня идет значительно более жёсткая и жестокая, чем поначалу". "Германия начинала с отправки [Киеву] касок, а теперь уже отправляет танки - и думает, не отправить ли и истребители", - заявил он.

Если следовать этой логике эскалации, в какой-то момент украинскую границу вполне может начать пересекать и живая сила из числа стран-союзников Украины, заявил Орбан.

Он утверждает, из всех европейских стран мира в Украине "по-настоящему хотят" лишь две: Венгрия и Ватикан, а за пределами Европы - Турция, Китай и большинство арабских стран.

Кстати, Ватикан также сегодня заявил, что в войне виновата не только Россия. Папа Римский заявил, что за войной в Украине стоит противостояние "нескольких современных империй".

"Там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", – заявил он в интервью швейцарскому телеканалу RSI.

Происходящее он считает новой мировой войной, Украина же, по его словам, является полем боя этой войны.

"За чуть более чем 100 лет начались три мировых войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая тоже является мировой войной. Она началась по крохам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. В нее вовлечены все великие державы. А Украина – их поле боя. Там воюют все", - отметил Франциск.

Он также заявил, что война - способ продать старое и испытать новое оружие. "Это рынок. Ведутся войны, старое оружие продается, новое испытывается", - заявил он.

В США настроения на тему "все не очень однозначно в войне в Украине" и "нужно подумать - надо ли она вообще нам" звучат часто из лагеря республиканцев, которые, как допустил вчера Байден, могут вернуть себе президентскую власть в 2024 году.

"Когда я баллотировался, была борьба с прошлым президентом. И, возможно, будущим президентом, боже упаси", – сказал нынешний хозяин Белого дома.

Видимо поэтому, с учетом подобных настроений, западные союзники Украины делателя такую большую ставку на наступление ВСУ в ближайшие месяцы. Потому что по мере затягивания войны наращивание (или хотя бы стабильность) помощи Украине будет находиться под все большей угрозой.