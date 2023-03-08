Европейский суд общей юрисдикции аннулировал персональные санкции против Виолетты Пригожиной - матери куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее ее внесли в черный список на основании принципа родства.

Об отмене ограничений сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейский суд общей юрисдикции постановил отменить санкции ЕС в отношении Виолетты Пригожиной, матери российскогоолигарха и главы "группы Вагнера" Евгения Пригожина, отметив, что связь между ней и ее сыном основана исключительно на их семейных отношениях", - сказано в посте.

Позже Йозвяк уточнил, что отменена лишь часть санкций против Пригожиной.

"Следует отметить, что недавнее решение Европейского суда общей юрисдикции касается только решения от 23 февраля 2022 года", - написал он со ссылкой на заявление ЕС.

Он добавил, что меры по замораживанию активов Пригожиной и запрету на ее поездки все еще применяются, поскольку решение о мерах против нее, принятое 14 сентября 2022 года, до сих пор в силе.

Виолетта Пригожина - основатель Фонда поддержки искусств "Краски жизни". Против матери Пригожина введены санкции в Украине (на скриншоте), а также Великобритании, Канаде, Японии и Новой Зеландии. США в этот список не входят.

Напомним, в Украине ЧВК "Вагнер" недавно признали международной преступной организацией.

Незадолго до этого в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.