Американский сланцевый бум сходит на нет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что сланцевики сталкиваются с серьёзными проблемами: нефтяные скважины в Пермском бассейне, где сосредоточена львиная доля добычи, дают все меньше и меньше нефти.

По информации WSJ, проблемы с истощением запасов нефти в США ощущаются сразу во многих штатах одновременно – от Южной Дакоты до Техаса и Нью-Мексико и вплоть до Делавера. Например, в Делавере 10% самых лучших скважин в среднем дают на 15% меньше нефти, чем 6 лет назад.

За десятилетие сланцевого бума США смогли нарастить добычу нефти почти двукратно – с 7 миллионов баррелей в сутки в 2009 до 13 миллионов баррелей перед началом пандемии. Но затем добыча нефти сократилась – и пока не может вернуться на уровень трехлетней давности.

Ранее мы писали, что запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1984 года. Из-за того что Белый дом регулярно выбрасывает крупные партии нефти из резерва, запасы сырья снизились за несколько дней на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%.

Также "Страна" рассказывала, что Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из стратегических резервов страны.