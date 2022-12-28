Американская корпорация Exxon Mobil подала в суд на Евросоюз из-за введения Брюсселем налога на сверхприбыль компаний, поставляющих ископаемое топливо, в свете энергетического кризиса в ЕС.

Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на представителя техасской корпорации.

В публикации говорится, что иск был подан германским и нидерландским подразделениями Exxon Mobil в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Издание отмечает, что американская корпорация пытается оспорить законность решения Совета Евросоюза о введении нового налога на уровне сообщества.

По словам представителя ExxonMobil Кейси Нортона, которого цитирует газета, введение налога является "контрпродуктивной" мерой. В компании считают, что подобный шаг "подорвет доверие инвесторов и оттолкнет их от дальнейших инвестиций", а также увеличит зависимость региона от импорта энергоносителей.

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ, который европейцам продают в три-четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке.

Также "Страна" рассказывала, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь Евросоюзу справиться с энергетическим кризисом.