Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ, который европейцам продают в три-четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке.

Об этом французский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты", - сказал Макрон.

По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку "речь идет об искренности в трансатлантической торговле".

"Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре", - добавил президент Франции.

Ранее мы писали, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь Евросоюзу справиться с энергетическим кризисом.

Тем временем 17 октября тысячи французов вышли на акции протестов против роста цен и стоимости жизни. "Страна" публиковала видео многотысячного протестного митинга в Париже.