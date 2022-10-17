Появилось видео сегодняшних массовых протестов в Париже. Французы протестуют против роста цен и стоимости жизни.

Видеоматериалы митингов выкладывают местные французские паблики.

Напомним, в различных странах по всему миру начинаются и продолжаются массовые акции протеста против действующей власти и ее текущих мер и решений.

Ранее мы писали, что в Молдове, в Кишиневе, развернулись многотысячные акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и снижения цен и тарифов. Позж полиция начала разгонять эти акции протеста.

Также мы рассказывали, что в Иране на протесты вышли школьницы, которые снимали хиджабы и скандировали "Смерть диктатору".

Массовые иранские митинги продолжались около двух недель после смерти 22-летней девушки - на митингах погибли более 80 человек. В то же время, в Дагестане прошли массовые митинги против мобилизации. Акции протеста перерастали в драку.

В то же время. в некоторых европейских огородах прошли митинги, посвященные непосредственно требованиям к властям снизить ценыв и тарифы. Так, недавно на митинге в Братиславе требовали снизить цены и провести досрочные выборы. А в немецком Лейпциге прошел митинг против роста цен на энергоносители и продукты питания. Также, недавно десятки тысяч чехов вышли на митинг в Праге, требуя отставки правительства и снижения цен на газ.