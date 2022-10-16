В столице Молдовы Кишиневе проходит крупная акция протеста с требованием отставки правительства и действующего президента Майи Санду. По данным организаторов, в ней участвуют до 50 тысяч человек.

Видео протестов появилось в Telegram-каналах.

Акцию проводит оппозиционная партия "Шор". Неделей ранее она уже организовала массовую манифестацию и поставила властям ультиматум, потребовав компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить населению материальную помощь.

На выполнение этих требований властям дали семь дней, однако реакции не последовало.

Протестующие с флагами Молдовы в руках призывают к досрочным выборам и скандируют "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка". На центральной площади собрались колонны участников, пришедшие из разных районов города.

Глава МВД Анна Ревенко предупредила, что силовики применят силу, если демонстранты начнут нарушать правопорядок. Протестующие в свою очередь начали жечь файеры.

Напомним, в Молдове началась волна антиправительственных митингов на фоне энергетического кризиса в стране и коррупционных скандалов в окружении Майи Санду. Протестующие разбили палатки перед правительственными зданиями. По словам организаторов, акция будет бессрочной, пока власти не выполнят их требования - не проведут новые выборы.

Ранее "Страна" публиковала видео попыток митингующих прорвать оцепление у администрации президента Майи Санду.